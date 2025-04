Pianeta Mare Film Festival focus Campania una sezione del concorso sarà dedicata ai temi della regione

Leggi su Ildenaro.it

Unadigeneralistaai cortometraggi inediti girati indal 2024 in poi. “una delle grandi novitàquarta edizione delInternazionale di Napoli (PMFF), nato nel 2022 a Napoli, nella città in cui sono nati il cinema ad opera di Étienne-Julesy e la moderna biologia marina ad opera di Anton Dohrn. La presentazione dell’edizione 2025 del PMFF si svolgerà mercoledì 16 aprile alle ore 21.30 al Cinema Modernissimo in occasione dell’anteprima napoletana de “Il Complottista”, il lungometraggio del regista e sceneggiatore Valerio Ferrara, già vincitore del Premio La Cinef aldi Cannes. Proprio Ferrara è il direttore, sin dalla loro prima edizione, deiLabs del, il format di produzione cinematografica laboratoriale (con super corti da tre a cinque minuti girati con smartphone in quattro giorni a zero budget) e Cinematinée aperto ai giovani studenti under 30 registi e videomaker provenienti dalle Università e dalle Accademie di cinema italiane ed europee.