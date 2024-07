Cos’è la tregua olimpica invocata dal Papa

Leggi tutta la notizia su cultweb

(Di lunedì 22 luglio 2024) Ekecheiria è il nome greco con cui venia indicata, nell’antichità, la così detta, ossia la sospensione di qualsiasi conflitto per permettere lo svolgimento, in sicurezza, dei giochi. Questa tradizione risale al VIII secolo a.C. e diventa una sorta di principio sacro. Ma cosa prevedeva esattamente? Poco nota è la sua effettiva estensione. Questa, infatti, prevedeva solo gli Elleni. Della sua attuazione, poi, si occupavano gli organizzatori dei giochi olimpici, perlopiù gli abitanti di Elis o occasionalmente i loro rivali. Un altro particolare non propriamente conosciuto, poi, è l’effettivo significato della. Questa, infatti, non portava alla sospensione di tutte le guerre nell’Ellade, ma, piuttosto, impediva ogni disturbo o ostacolo allo svolgimento dei giochi.