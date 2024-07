Bracconaggio ittico nel parco di San Rossore | denunciati due uomini

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 22 luglio 2024) San(Pisa), 22 luglio 2024 – I carabinieri forestali e le guardie deldi Sana Pisa hanno incastrato due pescatori per. I due, usciti nella notte, hanno trovato gli agenti ad attenderli alle prime luci dell’alba, presso la loro base operativa. L’operazione, andata a buon fine, è il frutto di una indagine che ha riguardato tutta la costa delregionale e fa parte delle azioni pensate per contrastare il fenomeno delche, con l’utilizzo di strumenti di pesca illegali, provoca la cattura indiscriminata ed il conseguente impoverimento delle risorse in un ambiente vulnerabile e protetto. Il pescato, destinato al mercato clandestino, è stato posto sotto sequestro insieme all’imbarcazione ed ai mezzi di cattura utilizzati per la pesca. Oltre alla denuncia penale, i due pescatori sono stati sanzionati per la cifra di 6.400,00 euro.