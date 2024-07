Borsa | Asia debole Cina taglia tassi ma non basta Tokyo -116%

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 22 luglio 2024) Il taglio a sorpresa deiinnon ha avuto effetti particolari sulle borse die Pacifico, che si aspettavano misure di stimolo più consistenti per far fronte alla frenata dell'economia del Celeste Impero.ha ceduto l'1,16%, Taiwan il 2,68%, Seul l'1,14% e Sidney lo 0,5%. Ancora aperte Hong Kong (+0,58%), Shanghai (-0,89%), Mumbai (invariata) e Singapore (-0,18%). Stabile il dollaro a 0,91 euro e 0,77 sterline, mentre si è rafforzato lo yen a 156,51 sul biglietto verde. Positivi i future sull'Europa e sui listini Usa all'indomani dell'addio di Joe Biden alla corsa per le presidenziali di novembre e in assenza di dati macro rilevanti e nel giorno in cui si riunisce l'Eurogruppo. In rialzo il greggio (Wti +0,45% a 80,49 dollari al barile), mentre scivola il gas (-2,86% a 31,25 euro al MWh) e cede l'oro (-0,35% a 2.403,79 dollari l'oncia).