Benzema | Mi guardo attorno e non vedo squadre migliori del Real Madrid

(Di lunedì 22 luglio 2024) “Ilè sempre la squadra più forte del mondo. Anche nell’ultima stagione hanno dato una sensazione di potenza, hanno dominato e per questo hanno vinto campionato e Champions League. Mie nonuna squadra che possa fare meglio del: ha tutto, giocatori, allenatore e presidente”. Così Karimelogia la sua ex squadra dal ritiro dell’Al-Ittihad a Benidorm. Ai microfoni di Marca,ha parlato anche di Pallone d’Oro: “Il favorito per me è Vinicius Junior, se lo merita per la stagione passata, ma anche per quello che ha fatto negli anni precedenti. Può vincere una partita da solo, c’è sempre quando la squadra ha bisogno”. Parlando ancora die di un eventuale “pentimento” nell’aver lasciato i Blancos,risponde: “I giocatori arrivano e partono, è sempre così, ed era arrivato anche il mio momento.