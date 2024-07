Ascolti tv ieri Enrico Papi delude | Tilt scopiazzato non va

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di lunedì 22 luglio 2024)è tornato sul piccolo schermo con– Tieni il Tempo, un game show musicale trasmesso su Italia 1, ma i risultati non sono stati all'altezza delle aspettative. Il programma, andato in onda domenica 21 luglio 2024, ha debuttato in piena estate dopo numerosi rinvii di palinsesto, segno di una dirigenza Mediaset che non ha mai creduto pienamente nel progetto. Come rivelano glitv di, la prima puntata del programma diha conquistato solo 786.000 spettatori per una share del 7%. Fanno meglio in prima serata Chicago Fire e Chicago PD, ma anche Le Iene Inside. Possiamo attribuire questi dati non proprio esaltanti alla notizia del ritiro di Biden dalla corsa per le presidenziali USA? Assolutamente no.