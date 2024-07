Antonella Fiordelisi e Alessandro Basciano stanno insieme? Scoppia il caos sui social

Leggi tutta la notizia su anticipazionitv

(Di lunedì 22 luglio 2024) E’to ildopo il rumors riguardo il presunto flirt traFordelisi e, i quali si sono ritrovati allo stesso evento di sponsorizzazione a Capri. A confermarlo sono le storie su Instagram che hanno fatto infuriare i fan dei Basciagoni, specie quando i due diretti interessati hanno incominciato a seguirsi. Da quel momento sono partite gravi offese nei confronti della schermitrici, rea di aver tradito l’amicizia di Sophie Codegoni.: flirt in corso tra loro? Nelle ultime ore si rincorre la clamorosa notizia secondo cui sarebbe in atto un flirt tra. Tutto è partito quando la schermitrice ha documentato la sua nuova sponsorizzazione su Instagram, recandosi a Capri per promuovere appunto un marchio di sigarette elettroniche.