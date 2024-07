Aereo ’sparisce’ in volo Atterra scortato a Foligno

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 22 luglio 2024) PERUGIA – Allarme ieri pomeriggio nei cieli dell’Umbria per uncivile che era sparito dai contatti radio con le torri di controllo. Così, poco prima delle 15, due caccia F-2000 Eurofighter dell’Aeronautica Militare, in servizio di allarme per la difesa dello spazionazionale presso il 4° Stormo di Grosseto, hanno compiuto un intervento su ordine di decollo immediato (in gergo militare detto ‘’scramble’’) per intercettare e verificare appunto il velicivile che aveva perso il contatto radio con gli enti del traffico. Il veli, unPA-22 USP da sei posti con tre persone a bordo, era decollato dall’Ungheria e risultava diretto all’aeroporto di. A un certo punto, però, il veliè come sparito nel nulla, senza più alcun contatto con i controlli a terra. Il tutto ha così fatto immediatamente scattare la procedura di allarme e intercettazione.