Tragedia tra le vie del centro 35enne trovato morto in piazza | la macabra scoperta di un netturbino

(Di domenica 21 luglio 2024)a Viterbo, ragazzoimpiccato al. È stato uno spazzino che stava pulendo le strade nel cuore del capoluogo di provincia laziale a fare la terribile. Il corpo del ragazzo, già senza vita, è statolegato per il collo ad un gancio di metallo, fissato al muro di pietra. Unae sconvolgente dell’operatore ecologico che ha avvertito immediatamente le forze dell’ordine. Sul posto sono subito intervenuti polizia, polizia scientifica, vigili del fuoco e 118, ma per il giovane non c’è stato nulla da fare, come dicevamo. >> “Non è più tornata a galla”.durante la festa patronale, morta ragazza di 21 anni dopo il bagno di mezzanotte Ora, riporta Tusciaweb, “la polizia scientifica sta effettuando i rilievi del caso” sperando di capire cosa sia successo.