Tenta di uccidere la moglie Poi minaccia gli agenti

(Di domenica 21 luglio 2024) FIRENZE È tornato a casa ubriaco e fuori di sé. Poi, al colmo della lite, dato che lalo rimproverava per le condizioni in cui era, hato di strangolarla. Per questo motivo, un nordafricano di 34 anni è stato arrestato dai carabinieri con l’accusa dito omicidio, maltrattamenti in famiglia e resistenza a pubblico ufficiale. Il fatto è successo la mattina di venerdì. A chiamare i carabinieri della compagnia di Scandicci sono stati alcuni vicini della famiglia, preoccupati dalle urla che uscivano dall’appartamento occupato dai due coniugi, che stavano litigando furiosamente. In base a un primo racconto, il 34enne, in preda ai fumi dell’alcol, avrebbe cominciato a discutere con laappena rientrato a casa. Le urla si sarebbero fatte sempre più alte, così come la percezione che in quella casa stesse avvenendo qualcosa di molto grave.