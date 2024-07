Telefoniain 10 anni spesa giù di 6 mld

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di domenica 21 luglio 2024) 12.25 Laper i servizi telefonici si è ridotta di ben 6 mld di euro negli ultimi 10, passando dai 28,22 mld del 2013 ai 22,23 (-21%). Lo afferma Assium,associazione utility manager,rielaborando dati dell'Agcom. Ladegli italiani per la rete fissa è scesa da 13,23 mld a 12,30 (-7%), quella per la rete mobile da 14,99 a 9,93 mld (-33,7%). Esploso invece il consumo di gigabit in termini di consumo medio mensile delle sim (+2.370% in 10,da 0,86 a 21,25).