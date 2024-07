Superbike Gp Repubblica Ceca 2024 | Razgatlioglu vince tutto Bulega due volte sul podio

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 21 luglio 2024) Altro weekend dominante per Toprak, che ha vintoquello che c’era dare nel Gran Premio didel Mondiale. Sul circuito di Most, il pilota turco della Bmw ha vinto Superpole, Gara 1, Superpole Race e Gara 2. Un bottino pieno che vale il decimo successo stagionale consecutivo e un ulteriore allungo nella classifica iridata, che adesso lo vede leader con 303 punti contro i 239 del primo inseguitore Nicolò. Proprio l’azzurro è stato autore di un ottimo weekend sulla sua Ducati, centrando un doppiomolto importante in ottica campionato.infatti ha chiuso al secondo posto sia la Superpole Race che Gara 2, dove anche Andrea Locatelli su Yamaha ha centrato ilcon il terzo posto. Italia comunque sugli scudi quindi, visto che in Gara 1 erano arrivati il secondo posto di Danilo Petrucci e il terzo di Andrea Iannone.