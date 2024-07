Sicurezza sul lavoro controlli in azienda più morbidi | preavviso e zero ispezioni per 10 mesi

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di domenica 21 luglio 2024) Il governo Meloni rende piùper le aziende in materia ambientale e disul: dal 2 agosto le pubbliche amministrazioni preposte alla vigilanza saranno chiamate a rispettare i parametri fissati dal D.lgs 103/2024, pubblicato in Gazzetta ufficiale.meno stringenti verranno messi in atto, soprattutto, per le imprese con certificazioni riconducibili ai criteri Esg (Environmental, social and governance). Cosa cambia Il provvedimento è stato emanato in attuazione della legge 118/2022 (Legge sulla concorrenza 2021). Fra i suoi punti cardine, l’impossibilità per l’ispettore pubblico di chiedere documenti già in suo possesso e l’obbligo di avvisare l’impresa 10 giorni prima del controllo. Previste ancora lea sorpresa, ma solo nei casi giustificati dall’urgenza o se sussista la concreta esigenza di accessi ispettivi senza