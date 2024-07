Peste suina cresce l’apprensione | Ora abbattimenti anti-contagio

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 21 luglio 2024) Lunigiana, 21 luglio 2024 – «È una situazione che ci preoccupa da tempo perché incide significativamente sul nostro comparto agricolo, sottoponendo le imprese che allevano suini a restrizioni nella gestione aziendale ed a rischi concreti didei propri capi che significa dover abbattere animali perfettamente sani". E’ il commento di Coldiretti Massa Carrara in merito al primo caso diafricana nel Comune di Zeri. Coldiretti aveva manifestato, insieme a oltre 4 mila agricoltori nella grande mobilitazione contro la fauna selvatica lo scorso 4 luglio sotto la sede della Regione Toscana, e poi in un presidio a Pontremoli in occasione di un incontro con la vice presidente Stefania Saccardi, timori, rischi e le ripercussioni economiche, sociali e sanitarie non solo per l’agricoltura.