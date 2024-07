Oroscopo dal 21 al 27 luglio

Leggi tutta la notizia su velvetgossip

(Di domenica 21 luglio 2024) Care lettrici e cari lettori di Velvet Gossip, eccoci con un nuovo appuntamento con l’. Scopriamo cosa prevedono le stelle dello zodiaco per la settimana che va dal 21 al 27. Una settimana che vedrà il pianeta Mercurio abbandonare il segno del Leone per entrare in quello della Vergine. Ma le buone notizie interesseranno esclusivamente i segni di terra. Curiosi di leggere l’del vostro segno zodiacale? Scopriamo quindi cosa prevedono le stelle per la settimana che va da domenica 21 a sabato 272024.– velvetgossipdella settimana Ariete, il cielo sarà a vostro favore e, in amore non mancheranno le belle emozioni. Siete single? Potreste allora, fare degli incontri importanti. Approfittate della Luna tra venerdì e sabato per sfoggiare il vostro miglior romanticismo. Toro, finalmente il pianeta Mercurio smetterà di ostacolarvi.