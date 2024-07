Oaktree ‘limita’ il mercato dell’Inter | tutte le condizioni per la difesa – CdS

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di domenica 21 luglio 2024) La nuova proprietà, sta entrando sempre più nei meccanismi della società. Anche con i primi input diretti: fra questi quelli sul, dove ha chiesto una tipologia particolare di difensore per sostituire l’infortunato Buchanan. La dà il Corriere dello Sport. LA PREFERENZA DI– Un difensore mancino che possa giocare come braccetto, per fare il vice di Alessandro Bastoni. È quanto ha affermato ormai quasi due settimane fa Piero Ausilio, difensore, sull’identikit del prossimo acquisto dopo Piotr Zielinski, Josep Martinez, Mehdi Taremi e i giovani Luka Topalovic e Alex Pérez. Da lì era nata l’idea Juan Cabal col Verona, poi naufragata nel momento in cui il valore del cartellino è schizzato in maniera paurosa e si è inserita la Juventus pagandolo molto di più di quanto si stava pensando.