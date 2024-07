News SSC Napoli era stato accostato agli azzurri | il pupillo di Conte firma per un’altra squadra

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di domenica 21 luglio 2024) Uno dei calciatori stimati da Antonio, per cui si era profilato anche un possibile approdo al, è pronto are il contratto con. Ilconclude il suo ritiro in Val Di Sole, con la consapevolezza che c’è ancora molto da lavorare. Questo ha lasciato intendere Antonio, che intanto aspetta il rientro dei Nazionali da Euro 2024, tra cui il nuovo acquisto Alessandro Buongiorno, per avere laal completo, Il tutto, in attesa che sia il mercato a sistemare l’organico a sua disposizioni, con in primo piano l’uscita di Victor Osimhen che può cambiare, e non di poco, le dinamiche in casa azzurra. Per la difesa, il nome più caldo resta quello di Mario Hermoso, che non potrà essere però ingaggiato prima di un’uscita nella retroguardia. In attacco, come detto, tutto gira attorno alla stella nigeriana.