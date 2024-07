Napoli Osimhen…E Mario Rui e Gaetano…

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di domenica 21 luglio 2024) Ile il futuro di Victor Osimhen: di seguito alcune righe tratte dall’edizione odiena del Corriere dello Sport. “Nonostante si stia allenando in gruppo ormai da diversi giorni, dopo aver smaltito un affaticamento muscolare, ieri Victor Osimhen non ha disputato l’amichevole contro il Mantova”. Sembra un adddio imminente al“Anzi, non era neanche in panchina, proprio com’era accaduto contro l’Anaune Val di Non. Una mossa che sa di addio imminente. I segnali, piuttosto chiari, cominciano a essere inequivocabili. La trattativa con il Psg sta gradualmente virando verso la parentesi più delicata, con l’auspicio comune di trasformarla in fase decisiva nel più breve tempo possibile”.