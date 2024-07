Michelangelo Antonioni e Carlo Di Palma chi sono i grandi amori di Monica Vitti

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di domenica 21 luglio 2024)è stato il primo grande amore di. L’attrice e il regista si conobbero nel 1957, quando ladoppiò Dorian Gray nel film “Il grido” di. “Ero fidanzata con un bravo e buon ragazzo, architetto di professione, quando conobbi. Lo conobbi mentre doppiavo Dorian Gray in Il grido e mi difesi con tutte le forze dal momento in cui Michele mostrò interesse per me ero talmente convinta che il mio fidanzato fosse l’uomo della mia vita che, per anni, non ho perdonato a Michele d’avermi fatto capire questa cosa terribile: che l’amore finisce. Lui e le sue chiare, lucide teorie sull’amore che finisce. Tant’è vero che l’amore per Michele non è ancora finito”, confessò l’attrice ad Oriana Fallaci sul Corriere della Sera.