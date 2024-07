Meloni attesa in Cina La sua linea è chiara ma certi mandarini… 

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di domenica 21 luglio 2024) Ci sono i mandarini, nome omen, che, in vista della missione a Pechino, suggeriscono unamorbida verso ladicendo a Giorgiache il mancato rinnovo del memorandum d’intesa sulla Belt and Road Initiative, la cosiddetta Via della Seta, è sufficiente. Lei l’aveva promesso in campagna elettorale e l’ha fatto alla fine dell’anno scorso da presidente del Consiglio: alla sua scadenza, il memorandum d’intesa sulla Belt and Road Initiative (la cosiddetta Via della Seta), firmato nel 2019 dal governo gialloverde di Giuseppe Conte, non è stato rinnovato per altri cinque anni. Il peso di un simile documento, per quanto non vincolante, era troppo pesante per un Paese G7, senza contare che i frutti economici auspicati non sono arrivati (anzi, il deficit commerciale a favore dellaè soltanto cresciuto).