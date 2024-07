Marotta rivela | Abbandonato Cabal per motivazioni interne Su Gudmundsson…

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di domenica 21 luglio 2024) Giuseppeha descritto lealla base della decisione dell’Inter di non sfidare la Juventus nella corsa a Juan, preferendo piuttosto mollare la presa per il colombiano. LA DECISIONE – Giuseppe, intervistato da Sport Mediaset a margine del panel tenutosi ai Giardini Naxos nel contesto dell’edizione 2024 di Thinkingreen, ha spiegato le ragioni alla base del mancato affondo dell’Inter per Juan: «Non abbiamo proseguito il nostro interessamento per, avendo preferito fermarci. Abbiamo già un organico già altamente competitivo, perché non bisogna dimenticare che confermare il 90% della squadra e acquistare tre pedine importanti anzitempo rappresentano delle garanzie per i nostri obiettivi della prossima stagione».