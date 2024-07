Lavori al cimitero | Serve più spazio

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 21 luglio 2024) Dopo un lungo lavoro di progettazione, sta per iniziare l’intervento molto delicato e tanto atteso sul, per rispondere alla mancanza di loculi per i defunti. Da settimana prossima, a partire da mercoledì 17 luglio, sarà allestito il cantiere per idel "lotto 1" delcomunale che prevede la realizzazione di 384 loculi, 18 cellette ossario, 84 cellette cinerarie e 4 cappelle gentilizie (ognuna con 6 loculi e 5 cellette ossario). Il secondo lotto (speculare al primo), da realizzare in futuro, ne comprenderà altrettante. Idureranno circa sei mesi. "In presenza del cantiere - spiegano dal Comune - ilresterà aperto al pubblico con i consueti orari e sarà garantita l’apertura anche il giorno di Ferragosto, dalle 8.30 alle 12.30.