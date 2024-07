Inter due esuberi affaticati Ma per uno la cessione è vicina – CdS

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di domenica 21 luglio 2024) L’lavora sul fronte cessioni per quei giocatori che non rientrano nel progetto di Inzaghi. Fra questi ce ne sono due che, oltre a essere in ritiro con la prima squadra, non sono al 100% a livello fisico. Li indica il Corriere dello Sport. USCITE NECESSARIE – Fra i giocatori in ritiro con l’c’è chi ha zero possibilità di rimanere nella nuova stagione. È il caso degli, nonché di alcuni rientri dai prestiti che si sa che saranno di nuovo smistati altrove o ceduti a titolo definitivo. Fra questi, uno che si spera di piazzare a breve è senza dubbio Joaquin Correa, in gol contro il Lugano mercoledì. Due deglidell’con problemi fisici: la situazione LE DIFFICOLTÀ – La prima settimana di lavoro ha visto qualche problema fisico per Martin Satriano e Zinho Vanheusden.