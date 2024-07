Imprenditore arrestato per mafia | Contratto già rescisso con la ditta

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 21 luglio 2024) I tentacoli di Cosa Nostra erano arrivati anche nel nostro Appennino. Il clan mafioso dei "Barcellonesi", infatti, aveva cercato di mettere le mani anche sull’appalto relativo alla riqualificazione di un campo sportivo a Zocca. L’amministrazione, però, si è resa conto che qualcosa non andava e hailancor prima che scoppiasse lo scandalo. Ora il retroscena che emerge dall’indagine condotta dalla Dda di Milano e portata avanti dal Gico della Finanza, che ha messo in luce i tentativi di Cosa Nostra, attraverso i propri referenti, di infilarsi negli appalti per importanti opere pubbliche e fondi del Pnrr. In carcere sono finiti gli imprenditori Francesco Scirocco e Giovanni Bontempo, legati al clan mafioso dei "Barcellonesi", accusati di intestazione fittizia aggravata dall’aver agevolato Cosa Nostra appunto, aggiudicandosi appalti per milioni di euro.