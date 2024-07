I trombati e gli assenti dai Palinsesti Rai 2024 2025

Leggi tutta la notizia su davidemaggio

(Di domenica 21 luglio 2024) Glifanno spesso rumore e nel caso deiRaisi sfiora il clamore (per il clamoroso attendiamo la fine della stagione). Di fatto, si registrano ‘vittime’ illustri a Viale Mazzini, tra chi ha deciso di andarsene, chi ha risposto picche alle proposte ricevute e chi è in attesa di una collocazione.Rai: chi non ci sarà Amadeus e Fiorello Quella degli Amarello è una doppia uscita pesante per la Rai. Uno, Amadeus, ha condotto il Festival di Sanremo negli ultimi cinque anni e dominato tutte le sere l’access televisivo su Rai 1; l’altro, Fiorello, ha dato vita ad un sorprendente successo nella prima mattina di Rai 2 con Viva Rai2 impossibile da replicare. Lo showman ha deciso di fermarsi, mentre il conduttore continuerà a fare il suo sul Nove, partendo con una sorta di mini Sanremo.