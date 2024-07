Gp Ungheria i messaggi ‘accesi’ tra il box McLaren e Norris | Lascia passare Oscar

Leggi tutta la notizia su seriea24

(Di domenica 21 luglio 2024) (Adnkronos) – Lando, arrivato secondo nel Gp didietro il compagno di squadraPiastri, è stato protagonista di una serie di accesiradio con il suo ingegnere di pista Will Joseph nelle fasi finali del Gran Premio.ha seguito il compagno di squadra dellaPiastri dopo una brutta fuga dalla pole position, ma un secondo pit-stop anticipato lo ha portato in testa. Ma gli è stato poi ordinato di cedere la prima posizione a Piastri, permettendo all’australiano di ottenere la sua prima vittoria in F1. L’agenzia PA ha reso noti gli esuberanti scambi trae il muretto dei box della. L’ingegnere di pista di Piastri, Tom Stallard: “Ok,, una volta arrivato a Lando ci scambieremo le posizioni, ma vogliamo evitare che Lando debba rinunciare a molto tempo in gara”.