Giorni d’inferno in A1 viabilità toscana in tilt La rabbia del sindaco | Servono misure per le emergenze

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 21 luglio 2024) Firenze, 21 luglio 2024 – Una giornata infuocata, non solo dal punto di vista meteorologico quella di venerdì scorso che, in pratica, ha bloccato la circolazione nell’area fiorentina. L’ennesima, in una estate piena di cantieri e di lavori che si moltiplicano nel periodo vacanziero rischiando, come accaduto, di mandare inlae costringendo chi viaggia ad attese bibliche in auto con temperature africane. Intanto, visto quanto accaduto pochifa, fa la voce grossa ildi Calenzano Giuseppe Carovani chiedendo "coordinate per gestire le".