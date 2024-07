Formula E Qualifiche E-Prix Londra 2 | ruggito di Cassidy è pole!

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di domenica 21 luglio 2024) Tutto in bilico. Tutto si deciderà nella sfida che nel tardissimo pomeriggio di oggi andrà in scena in terra anglosassone e che chiuderà, ufficialmente, la Stagione 10 della categoria elettrica. Una gara che eleggerà, ovviamente, il successore di Jake Dennis (nei piloti) e di Envision Racing (nei Costruttori). Il primo, importantissimo passo, si è compiuto da pochi minuti con la fine dellevalide per l’E-2 dedicato allaE. Cosa è successo in questo ultima sessione stagione di prove cronometrate? Laposition finale è andata a Nickdi Jaguar che cancella l’orrore di ieri prendendosi la piazzola più importante in vista del rush londinese. Un grande Maximilan Gunther ha perso la finale, ma partirà dal secondo posto, su Maserati, mentre Mitch Evans e Pascal Wehrlein combatteranno per il titolo scattando dalla terza e quarta posizione.