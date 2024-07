Finalmente l' alba | Saverio Costanzo e la vita non così dolce

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 21 luglio 2024)L'Sky Cinema 1 ore 21.15 Con Rebecca Antonaci, Lily James e Willem Dafoe. Regia di. Produzione Italia 2023. Durata: 2 ore e 20 minuti LA TRAMA All'inizio degli anni 50 una ragazza romana maniaca del cinema fa un provino per una comparsata in un film in costume. Conosce un'attrice famosa e viene da lei coinvolta in una notte brava in una villa alla periferia di Roma. Il giorno prima nel litorale della villa era stato trovato il cadavere di Wilma Montesi. Altri inti alla villa sono coinvolti. PERCHE' VEDERLO Perché, a distanza di 70 anni ci dà una sua versione della mitica "". Che tantonon era, ma si nutriva di droga e (forse) di delitti