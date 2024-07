Fallout | lo sviluppo della seconda stagione prosegue veloce

Leggi tutta la notizia su universalmovies

(Di domenica 21 luglio 2024) Laserie di successopotrebbe arrivare su Prime Video molto prima del previsto. Cavalcando l’onda positiva prodotta dalla nomination come “Miglior Serie Drammatica” agli ambitissimi Emmy Awards 2024 (qui tutte le nomination), Vernon Sanders, Head of Television di Amazon MGM Studios, ha rivelato che i lavori di svillupponuovadiproseguono molto veloci. Parlando con Deadline ha infatti dichiarato: “Per, il team ha sempre avuto una visione così nitida e chiara, quindi posso dire che abbiamo già in mano le sceneggiature per la. Abbiamo fissato un livello di qualità elevato, quindi ci assicureremo che lanon solo sia all’altezzaprima, ma offra anche di più. Abbiamo un piano su cui ci stiamo muovendo moltomente.