Eco Market ‘Come Bio Comanda’ a settembre due tappe tra Noto e Tivoli | tema il Green Trend

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di domenica 21 luglio 2024) C’è grande fermento per l’evento Eco“Come Bio Comanda” che si terrà in due, la prima adall’11 al 15e la seconda adal 19 al 22. Ildell’evento L’evento, organizzato da Olga Scaglione Founder, Director dell’associazione “Ti ci voglio portare” e da Unoe (unione nazionale organizzatori eventi) che dà anche il patrocinio, ha comeil. L’evento, sponsorizzato da Ars Centro di Formazione Professionale e patrocinato dal Comune disi svolgerà in Piazza Trigona. Le dodici bancarelle presenti all’Ecodedicato al “Verde”, esporranno i loro prodotti tipici siciliani, e non solo bio. Anche l’artigianato sarà verde. Cioè tutto l’artigianato che utilizza i materiali naturali come, ad esempio, il cotone, la fibra di fico d’India, la fibra fibra vegetale del Capim Dourado, la lava o ancora il legno.