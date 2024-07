Denunciato per i richiami dei cacciatori

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 21 luglio 2024) Il reparto operativo della sezione antibracconaggio dei carabinieri Cites (Comando unità tutela forestale ambientale e agroalimentare) dopo un’indagine proseguita per diversi mesi è riuscito a sgominare il traffico di uccelli vivi utilizzati come richiamo per la caccia. L’operazione, chiamata ’Turdus aureus’ ha interessato non solo la provincia di Brescia, ma anche quella di Bergamo, portando alla denuncia di un bracconiere. Le operazioni hanno portato al sequestro di diciassette uccelli con la targhetta contraffatta o assente. Sono inoltre stati sequestrati documenti e strumentazione informatica utilizzata per la contraffazione e marcaggi contraffatti già pronti per essere usati su esemplari di cattura per celarne l’illecita provenienza.