CM com – Milan Pavlovic è una priorità | la cifra per convincere il Salisburgo|Primapagina

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di domenica 21 luglio 2024) 2024-07-20 23:15:00 Fermi tutti! Ilvede inil profilo che risponde esattamente all’identikit del difensore tracciato nelle riunioni con Fonseca: cattivo al punto giusto, forte fisicamente e nel gioco aereo, ancora relativamente giovane e con margini di miglioramento. E di piede mancino considerando che nessuno dell’attuale batteria di difensori ha questa peculiarità. Strahinja aspetta solo la chiamata dei suoi agenti per volare in direzioneo. Probabilmente non dovrà attendere ancora per molto.– Fonseca ha una prima missione fondamentale per provare a riportare ilnelle condizioni di poter essere competitivo per lo scudetto: registrare la fase difensiva. Troppo importante per una squadra che ha nei giocatori di talento e fantasia in attacco il suo punto di forza. Ecco perché in questa fase del mercatoviene prima di Fullkrug o chi per lui.