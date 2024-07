Chiusure prorogate per i bar Ritardi di mattina per i residenti

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 21 luglio 2024) Chi la vuole cotta e chi la vuole cruda. La coperta è comunque corta e la questione della crisi idrica ora innesca la protesta al contrario. Sono i cittadini del paese alto e di Grottammare centro a lamentare che lal’acqua nei rubinetti torna troppo tardi. "Per aiutare i commercianti abbiamo rimodulato gli orari arrivando a riaprire l’erogazione dell’acqua alle sette, ma prima di sgorgare dai rubinetti passano 20 – 30 minuti, il tempo necessario per ricaricare e dare pressione alle condotte – affermano i vertici comunali – Accade anche che al piano terra arriva prima, ma al secondo o terzo piano ci vuole più tempo. Non abbiamo molte scelte". "L’acqua – spiega il comune – non c’è e dobbiamo cercare di trovare una soluzione. Se andiamo incontro a ristoratori e commercianti scontentiamo ie viceversa. Non c’è altra soluzione".