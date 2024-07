Zverev-Fils in tv | data orario canale e diretta streaming finale Atp Amburgo 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 20 luglio 2024) Alexanderse la vedrà contro Arthurnelladell’ATP 500 di, torneo di scena sui campi in terra battuta della città tedesca. Per il secondo anno consecutivo, il tedesco e il francese si affrontano ad, ma stavolta un turno avanti. Nel 2023 fua imporsi a livello di semiper poi andare a vincere il titolo. Secondo i bookies sarà ancora Sascha a scendere in campo con i favori del pronostico, ma guai a sottovalutare, che dopo un ottimo torneo di Wimbledon ha brillato anche sulla terra in Germania, battendo Rune e poi Baez con un doppio 6-2.conduce 2-0 nei precedenti. PROGRAMMA E COPERTURA TV TABELLONE MONTEPREMI I due giocatori scenderanno in campo domenica 21 luglio alle ore 15:00. Latelevisiva è affia Sky Sport, che monitora il torneo attraverso ildi riferimento Sky Sport Tennis (203).