Vi racconto come un gruppo di pionieri ha rivoluzionato la Ribolla di Oslavia Intervista al vignaiolo Marko Primosic

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di sabato 20 luglio 2024), seconda generazione delle tre presenti in azienda, indica un punto tra i vigneti circondati da alberi e le strade, a circa 500 metri tra noi. «Vedete quella zona? Li finiva il mondo occidentale», aldilà del confine, fino al 1992 c’era la Jug. Ci troviamo nel Collio, una mezza luna verde all’interno della regione del Friuli caratterizzato da boschi e vigneti. «Nel Collio non si è sviluppata nessuna grande città, ma in compenso il territorio si è salvato dalla viticoltura intensiva e dai disboscamenti e sono rimaste queste zone verdi» sorride. La sua azienda si trova nell’areale di, dove laGialla ha trovato un terreno d’elezione. Ma quest’uva è anche vocata per la macerazione sulle bucce: «perché - spiega- asseconda la vocazione del vitigno».