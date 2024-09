Un telescopio nello Spazio a caccia di un' altra Terra

Leggi tutta la notizia su agi

(Di sabato 20 luglio 2024) AGI - La prossima grande missione spaziale europea, unche cercherà pianeti rocciosi simili allaal di fuori del nostro sistema solare, sarà lanciata alla fine del 2026. PLATO, ovvero PLAnetary Transits and Oscillations of stars, è in fase di sviluppo per individuare mondi potenzialmente abitabili attorno a stelle simili al Sole. Ilspaziale verrà lanciato in orbita a bordo del nuovo razzo europeo Ariane-6, che ha effettuato il suo volo inaugurale la scorsa settimana dopo essere stato sviluppato con un costo di 4 miliardi di euro (3,4 miliardi di sterline). Il dott. David Brown, dell'Università di Warwick, fornirà un aggiornamento sulla missione al National Astronomy Meeting della Royal Astronomical Society, che si terrà questa settimana presso l'Università di Hull .