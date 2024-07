Ultim’ora Napoli aggiornamenti sul futuro di Osimhen | la decisione di Conte

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di sabato 20 luglio 2024) In attesa dell’amichevole contro il Mantova di Possanzini, in casabisogna registrare unadi Antoniosuldi Victor. Dopo aver battuto l’Anaune val di Non per 4-0, ildi Antoniodisputerà quest’oggi l’ultima amichevole di questa sua prima parte di precampionato. I partenopei, infatti, scenderanno sul campo di Carciato alle ore 18.00 per giocare contro il Mantova di Davide Possanzini, appena promosso nel campionato di Serie B. Con l’amichevole contro la squadra lombarda, di fatto, il ritiro dela Dimaro si concluderà, visto che partirà nella giornata di domani. Tuttavia, l’argomento caldo di queste ultime ore in casa partenopea non è l’amichevole contro il Mantova ma ildi Victor. Anche se proprio dalla gara di quest’oggi potrebbe arrivare un importante indizio sul destino del centravanti nigeriano.