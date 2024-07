Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di sabato 20 luglio 2024) Balzo da un piccolo e sentimentale film come “Minari” – prodotto da Brad Pitt con la sua “Plan B Entertainment”, premio della giuria al Sundance, vincitore di un Golden Globe – al blockbuster catastrofico hollywoodiano. C’è riuscito, in pochi anni, il regista Lee Isaac Chung. Anche l’attrice british Daisy Edgar-Jones viene dalla miniserie “Normal People”, di culto come il romanzo di Sally Rooney da cui è tratta (“Persone normali”, edizione italiana da Einaudi: genere “faccio cose, ma soprattutto chiacchiero”; il primo libro della scozzese era intitolato “Parlarne tra amici”). Glen Powell è il nuovo figo, t-shirt bianca e jeans, e si sa che a furia di cacciare tornado prima o poi la maglietta si inzuppa. Il film di Richard Linklater “Hit Man” lo ha lanciato definitivamente, era il serial killer che tutti vorremmo arruolare (voi no? maddai! e magari il film non l’avete ancora visto?).