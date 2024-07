Trentino orsa ritrovata morta con il cucciolo Ritrovati i resti a Vallelaghi

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di sabato 20 luglio 2024) È stata rinvenuta questa mattina una femmina di orsocon idi un piccolo. Il ritrovamento – spiega la Provincia di Trento in una nota – è avvenuto nei boschi vicino a Covelo, nel comune di, da parte di un residente della zona. La carcassa dell’animale e idel piccolo sono stati recuperati per gli accertamenti. Mentre il personale del Corpo forestale è intervenuto stamane sul luogo in cui sono stati individuati i due esemplari per capire, con l’ausilio anche dei cani, se vi siano elementi utili su altrio tracce. Il Servizio faunistico della Provincia sta indagando sulla vicenda spiegando che «in natura avviene che gli orsi maschi attacchino i piccoli per ucciderli e indurre le femmine all’accoppiamento e che le femmine difendano i loro piccoli da questi attacchi.