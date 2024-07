Tour de France Pogacar pecca di ingordigia | non dà un cambio a Vingegaard e poi lo infila ai -200 metri

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 20 luglio 2024) Tadejnon si è rivelato molto sportivo nel finale della ventesima tappa delde. Il dominatore della Grande Boucle ha risposto all’attacco in salita di Jonas, desideroso di staccare Remco Evenepoel e guadagnare un margine importante per mettere un’ipoteca sul secondo posto. Il danese ha invitato più volte lo sloveno a dargli unper proseguire l’azione, ma non ha mai ricevuto una risposta positiva. La coppia è andata a riprendere il fuggitivo Richard Carapaz, giocandosi così il successo di frazione nell’ultimo chilometro.avrebbe potuto concedere il sigillo all’avversario, visti gli oltre cinque minuti di vantaggio in classifica generale e considerando che non aveva mai supportato il danese nel corso dell’azione sul Col de la Couillole.