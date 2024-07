Terribile schianto sull’A4 | un morto e tre feriti a Padova Lunghe code verso Milano e Bologna

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 20 luglio 2024) Venezia, 20 luglio 2024 – Une trenell’incidente accaduto questa mattina sull'autostrada A4, nel trattono di Vigonza. Sono rimasti coinvolto un mezzo pesante e diverse automobili. Una persona è morta e altre sono rimaste ferite in un incidente stradale sull'autostrada A4, nel tratto del comune di Vigonza (), nel quale sono rimaste coinvolte un mezzo pesante e varie automobili. L'autostrada è stata bloccata al traffico e sono state chiuse le entrate di accesso per chi è diretto a. L'incidente è avvenuto in direzione. all'altezza dello svincolo per la A13