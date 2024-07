Superbike Toprak Razgatlioglu domina la Superpole a Most Bene Iannone e Bulega Bautista in difficoltà

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 20 luglio 2024) Sempre e solo. Continua il dominio del turco sulla BMW in questo campionato di. Nel sesto round mondiale, a(Repubblica Ceca),si è portato a casa la quartastagionale e la 16ª in carriera, dando un saggio delle sue capacità. Ha fatto un altro sport il turco, fermando i cronometri sull’inarrivabile crono di 1:30.064. Una facilità di guida quasi imbarazzante, affrontando i cordoli come fossero asfalto e mettendo inra una velocità nei continui cambi di direzione del circuito ceco che altri possono solo immaginare. E così, è stato saggio Andrea(Ducati) a sfruttare il riferimento offertogli daper portarsi a casa un secondo tempo a 0.665 dalla vetta. A completare la prima fila sono stati il britannico Alex Lowes (Kawasaki) a 0.694 e Nicolò(Ducati) a 0.793.