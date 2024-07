Sport in tv oggi sabato 20 luglio | orari e programma completo Come vedere gli eventi in streaming

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 20 luglio 2024)20ci aspetta una giornata ricca di. Matteo Berrettini affronterà Stefanos Tsitsipas nella semifinale del torneo ATP 250 di Gstaad. Gli amanti dei motori potranno divertirsi con le qualifiche del GP di Ungheria per la 1 e la gara-1 del GP di Repubblica Ceca per la Superbike. Imperdibile la penultima tappa del Tour de France, con Tadej Pogacar ormai lanciato verso il trionfo. Grande spettacolo a Londra con la tappa di Diamond League dove vedremo anche Leonardo Fabbri e Larissa Iapichino, mentre i Mondiali di softball propongono le finali che definiranno il podio. Ampio spazio allogiovanile con gli Europei Under 18 di atletica e Italia-Polonia, semifinale degli Europei Under 18 di volley maschile. Ricco menu di Test Match di rugby, non mancheranno le amichevoli di calcio.