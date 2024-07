Silvestro dall’Inter al Foggia | Squadra e città nel mio cuore!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 20 luglio 2024)si trasferisce al. Il difensore commenta con soddisfazione il ritorno in Puglia tra le fila dei Satanelli. ONORE – Alessandrosi trasferisce definitivamente al, in compagnia anche dell’altro Primavera nerazzurro Sarr. Il difensore del 2002 ai canali del club pugliese si esprime con soddisfazione: «È un onore tornare a indossare la maglia del Calcio1920. Questae questahanno un posto speciale nel mio, e non vedo l’ora di dare il massimo per questi colori. Forza». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale (al: «nel mio!») © Inter-News.it 2014-2023 - Tutti i diritti riservati