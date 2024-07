Scuola maxi-cantiere a Selci Lama Studenti a lezione nei prefabbricati

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 20 luglio 2024) Scuole chiuse, cantieri aperti. In vista delal plesso disono arrivati i moduli che ospiteranno gliper il prossimo anno didattico. Ha preso avvio proprio in questi giorni il montaggio della struttura temporanea che per l’anno scolastico 2024/2025 ospiterà 9 classi dellasecondaria di primo grado e le due sezioni delladell’infanzia del polo scolastico di. "Per settembre la struttura sarà regolarmente in funzione e risponderà a tutti i requisiti di sicurezza e confort idonei ad accogliere i nostri bambini e ragazzi" precisa Simone Selvaggi in una nota diramata dal comune di San Giustino. Si tratta dei lavori di ristrutturazione dell’edificio destinatario del finanziamento del Pnrr di 2 milioni e 900 mila euro che ne consentirà il miglioramento sismico e l’efficientamento energetico.