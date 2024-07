Scherma azzurri in ritiro tra Tirrenia e Roma prima della partenza per le Olimpiadi

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 20 luglio 2024) Laitaliana si appresta a partire alla volta di Parigi, sede delle2024: glistanno rifinendo la preparazione in vista dei Giochi, dove si presenteranno con il contingente massimo, avendo qualificato tutte le squadre e potendo schierare quindi tre atleti in ciascuna delle prove individuali. L’Italia si presenterà a Parigi con 24 atleti, dei quali fanno parte 6 riserve che potranno essere schierate nelle gare a squadre, mentre saranno 18 gliin gara nei tabelloni individuali: le gare olimpiche sono in programma dal 27 luglio al 4 agosto sulle pedane del Grand Palais.