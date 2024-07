Roma allerta per il caldo eccessivo | oggi e domani bollino rosso | Come difendersi

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

Prosegue il luglio torrido a, anche in questo weekend è stata diffusa l'sul fronte delle ondate di calore.sia, sabato 20, che, domenica 21. Temperature sopra i 35° gradi, attenzione soprattutto alle fasce deboli della popolazione. Non si allenta la morsa delnella Capitale. In questo fine settimana – ma anche nella giornata di ieri – il bollettino delle ondate di calore pubblicato dal Ministero della Salute segnala il massimo livello diper la città di, il "tre". Le temperaturesupereranno i 36° enon sarà da meno. Soltanto ad inizio settimana arriverà un po' di refrigerio tanto che lunedì sono annunciati anche alcuni temporali. Intanto però, ancora per 48 ore, l'afa sarà l'assoluta protagonista.