Risolto il bug di CrowdStrike che ha bloccato Windows | la situazione negli aeroporti

(Di sabato 20 luglio 2024) Dopo una giornata di disagi in tutto il mondo, l’azienda di sicurezza informaticaè riuscita a risolvere il bug causato da un suo aggiornamento che ha bloccano i computerdi migliaia di azienda, banche, ospedali e soprattutto. Anche se la soluzione al blocco era relativamente semplice, necessitava di una persona fisica per ogni computer che fosse in grado di eseguire la procedura. Per questa ragione ci sono volute 24 ore in molti casi per ripristinare i sistemi delle società colpite. Lapiù critica è stata quella del traffico aereo. Oltre 4mila voli sono stati cancellati, altre migliaia hanno subito ritardi e i danni economici sono difficilmente calcolabili. Particolarmente colpiti dai disagi gli Stati Uniti, ma anche la Spagna e la Germania, oltre all’Australia, il Paese dove, per ragioni di fuso orario, si erano manifestati i primi problemi.