Olimpiadi 2024 | il Villaggio Olimpico ha aperto ufficialmente

(Di sabato 20 luglio 2024) Manca davvero pochissimo alle, vediamo insieme alcune curiosità al riguardo e sulla recente apertura delI Giochi Olimpici di Parigistanno per iniziare, e ilhail 18 luglio per accogliere gli atleti. Situato su un’area di 54 ettari che copre tre comuni della Senna-Saint-Denis (Saint-Denis, Saint-Ouen, L’Île Saint-Denis), ilè una struttura polifunzionale che, dopo i Giochi, sarà trasformata in 2.800 abitazioni, di cui 2.000 per famiglie e 800 per studenti. Ilvanta numerosi spazi verdi, con 9.000 alberi e arbusti piantati, e una serie di aree ricreative per gli atleti, tra cui una Social Zone con schermi giganti per seguire gli eventi, una Disconnection Bubble per il relax e una Play Zone con sala giochi e calcio balilla.